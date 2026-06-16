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16 июня 2026 в 11:26

Пожар на территории НПЗ в Москве полностью потушили

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) полностью ликвидирован, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. По информации ведомства, ситуация на объекте стабилизирована, инцидент никак не отразился на функционировании предприятия.

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован. Ситуация на МНПЗ стабилизирована, — отметили спасатели.

Ранее сообщалось, что после утренней атаки украинских беспилотников на МНПЗ временно перекрыли автомобильное движение в районе Капотни. Для водителей закрыли сразу несколько ключевых съездов с МКАД на улицы Капотня и Верхние Поля.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что один из беспилотников, атаковавших столицу, повредил здание МНПЗ. Никто из сотрудников предприятия не пострадал. Собянин отметил, что всего более 20 дронов попытались атаковать территорию города в ночь на 16 июня.

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