Съезды на МКАД в районе Капотни закрыли после атаки дронов

Съезды на МКАД в районе Капотни закрыли после атаки дронов Движение в районе Капотни перекрыли после атаки дронов ВСУ на МНПЗ

Автомобильное движение в районе Капотни временно перекрыли после утренней атаки беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод, сообщил Telegram-канал подмосковного перевозчика «Мострансавто». Для водителей закрыли сразу несколько ключевых съездов с МКАД на улицы Капотня и Верхние Поля.

Ограничения затронули транспортные узлы на улицах Чагинская и Марьинский Парк. Экстренные службы города просят автовладельцев заранее выбирать альтернативные маршруты и внимательно следить за знаками.

Ранее стало известно, что один из беспилотников, атаковавших столицу в ночь на 16 июня, повредил здание Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Мэр города Сергей Собянин уточнил, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. Пожар на заводе был локализован усилиями МЧС. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

До этого мэр заявил, что в ночь на 16 июня свыше 20 украинских беспилотников предприняли попытку атаковать столицу. По его информации, все 25 дронов были успешно нейтрализованы средствами противовоздушной обороны.