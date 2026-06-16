На Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовали пожар

Возгорание на территории Московского нефтеперерабатывающего завода было оперативно ликвидировано, и распространение огня предотвращено, сообщили в столичном ГУ МЧС. В данный момент продолжается процесс устранения последствий пожара.

В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Угрозы распространения огня нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб, — следует из сообщения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из украинских беспилотников, атаковавших столицу, повредил здание завода. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

До этого мэр заявил, что в ночь на 16 июня свыше 20 украинских беспилотников предприняли попытку атаковать столицу. По его информации, все 25 дронов были успешно нейтрализованы средствами противовоздушной обороны.

Также ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по центральному рынку в Сватово Луганской Народной Республики. Семь человек получили ранения.