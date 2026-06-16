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16 июня 2026 в 12:35

Религию вынесли в отдельный параграф в учебнике обществознания от Медведева

В новый учебник обществознания для девятого класса включили параграф о религии

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В новый учебник по обществознанию для девятого класса под редакцией заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева включили параграф, посвященный религии, передает ТАСС. Он открывается эпиграфом с цитатой русского мыслителя XX века Павла Флоренского.

Религия есть — или по крайней мере притязает быть — художницей спасения, и дело ее — спасать, — написано в учебнике.

Тематический раздел состоит из десяти страниц и включает четыре подраздела: «Религия как элемент культуры», «Мировые вероучения», «Православие» и «Свобода вероисповедания». Текст сопровождается изображениями иконы Андрея Рублева «Святая Троица», кафедрального собора Храма Христа Спасителя в Москве, картины Александра Иванова «Явление Христа народу», а также фотографиями Иволгинского дацана и мечети «Сердце Чечни».

Ранее сообщалось, что учебное пособие с 1 сентября 2026 года войдет в федеральный перечень Минпросвещения и будет использоваться в школах. Особенностью учебника является его практико-ориентированность: материал связан с реальными жизненными ситуациями подростков.

Общество
образование
учебники
религия
Дмитрий Медведев
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