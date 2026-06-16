«Каналов нет»: Песков рассказал о состоянии диалога Москвы и Киева Песков: официальных каналов общения между Москвой и Киевом на данный момент нет

Официальных каналов общения между Москвой и Киевом на данный момент не существует, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, направлялось ли приглашение российскому лидеру Владимиру Путину приехать на саммит G7 во Францию для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Брифинг Пескова опубликован на платформе МАКС.

Конечно же, [приглашения] не было. Да и официальных каналов между Москвой и Киевом нет, — подчеркнул он.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что оборона Киева не выдерживает натиска Вооруженных сил России и начинает разрушаться. По его словам, украинскому руководству остается только «собирать вещи и бежать», пока не поздно.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ошибочная политика западных стран, направленная на давление на Россию, привела к возникновению чрезвычайно опасной ситуации в мире. Эксперт считает, что угрожая выживанию государства, обладающего огромным ядерным арсеналом, Запад рискует спровоцировать жесткий ответ.