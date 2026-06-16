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16 июня 2026 в 13:37

Ученые создали ИИ-приложение, способное выявить рак кожи по фотографии

The Sun: в Британии создали мобильное ИИ-приложение для выявления рака кожи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ученые создали программу на основе искусственного интеллекта, которая помогает выявлять онкологические заболевания кожи, передает The Sun. Разработка прошла испытания в британской Национальной службе здравоохранения и стала доступна для использования на стандартных мобильных телефонах.

Прежде в больницах применялась специальная насадка на камеру для съемки подозрительных новообразований. Полученные изображения обрабатывались с помощью ИИ-платформы, которая сопоставляла их с обширной базой данных, выявляла признаки злокачественных изменений и помогала врачам быстрее принимать решения.

Новая версия программного обеспечения, получившая название Derm Zero, теперь способна выполнять те же задачи, используя лишь встроенную камеру смартфона. Продукт уже получил сертификат CE, что разрешает его применение на территории Великобритании и стран Европы.

Ранее врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе сообщила, что нерожавшие женщины подвержены более высокому риску развития рака молочной железы. Однако, по ее словам, главными факторами, провоцирующими болезнь, являются генетическая предрасположенность и лишний вес.

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