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16 июня 2026 в 13:18

ВСУ пытались атаковать администрацию «Батоном» со взрывчаткой

ВСУ пытались атаковать дроном «Батон» административное здание в Горловке

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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ВСУ пытались атаковать дроном «Батон» административное здание в Горловке, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. Боезаряд, который нес беспилотник, обезврежен.

Украинский дрон «Батон», которым украинские боевики пытались ударить по административному зданию в Горловке. Осколочно-фугасный боезаряд с массой взрывчатых веществ в три килограмма уничтожен взрывотехниками УФСБ, — сказано в сообщении.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что правительство Украины достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день ВСУ выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.

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