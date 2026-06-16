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16 июня 2026 в 12:12

ВС России освободили Новый Донбасс

Минобороны: группировка войск «Центр» освободила Новый Донбасс в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Российские войска освободили Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике, передает пресс-служба Минобороны РФ. Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Центр».

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс ДНР, — говорится в сообщении.

До этого экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 с УМПК по пунктам дислокации и управления БПЛА Вооруженных сил Украины в ДНР. В результате разведывательных мероприятий российскими солдатами были обнаружены пункт управления БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ, отметили в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что за сутки в Константиновке уничтожено до 100 солдат ВСУ. По данным Минобороны России, в юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация окруженных подразделений Вооруженных сил Украины.

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