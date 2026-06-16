Российские войска освободили Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике, передает пресс-служба Минобороны РФ. Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Центр».

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс ДНР, — говорится в сообщении.

До этого экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 с УМПК по пунктам дислокации и управления БПЛА Вооруженных сил Украины в ДНР. В результате разведывательных мероприятий российскими солдатами были обнаружены пункт управления БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ, отметили в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что за сутки в Константиновке уничтожено до 100 солдат ВСУ. По данным Минобороны России, в юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация окруженных подразделений Вооруженных сил Украины.