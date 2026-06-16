Водитель пострадал при атаке ВСУ на автомобиль Водитель пострадал при атаке ВСУ на автомобиль в курском поселке Рулитино

Водитель пострадал при атаке ВСУ с помощью БПЛА на автомобиль в поселке Рулитино Беловского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, у 46-летнего мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма. Пострадавшего доставляют в Курскую областную больницу. Автомобиль уничтожен огнем.

Подлые атаки ВСУ на наш регион продолжаются. По предварительной информации, сегодня вражеский дрон атаковал автомобиль в поселке Рулитино Беловского района. В результате атаки ранен водитель, — сказано в сообщении.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.