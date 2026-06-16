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16 июня 2026 в 11:27

Появились новые подробности о пожаре на Московском НПЗ

МЧС: пожар на территории Московского НПЗ не повлиял на работу предприятия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ситуация на Московском нефтеперерабатывающем заводе после тушения пожара стабилизирована, а сам инцидент не повлиял на деятельность предприятия, сообщили в столичном ГУ МЧС России. В ведомстве подчеркнули, что возгорание на территории МНПЗ удалось полностью ликвидировать.

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован. Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что один из беспилотников, атаковавших столицу в ночь на 16 июня, повредил здание Московского нефтеперерабатывающего завода. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. Пожар на заводе был локализован усилиями МЧС. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

До этого мэр заявил, что в ночь на 16 июня свыше 20 украинских беспилотников предприняли попытку атаковать столицу. По его информации, все 25 дронов были успешно нейтрализованы средствами противовоздушной обороны.

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