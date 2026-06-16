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16 июня 2026 в 13:54

Трамп отчитал Нетаньяху за ситуацию с Ливаном

Трамп: Нетаньяху должен вести себя более ответственно по отношению к Ливану

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен вести себя более ответственно по отношению к Ливану, заявил американский президент Дональд Трамп на полях саммита «Группы семи» во французском Эвиан-ле-Бене. При этом лидер США отметил, что у них были хорошие отношения. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

У меня были прекрасные отношения с Биби (Нетаньяху. — NEWS.ru), но теперь Биби должен проявлять больше ответственности по отношению к Ливану, — сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил, что после подписания соглашения с Ираном, которое планируется на 19 июня, США нужно разобраться с ливанским вопросом. По его словам, Вашингтону необходимо провести «небольшую беседу» с представителями «Хезболлы». Какие именно шаги будут предприняты, не уточняется.

До этого заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщал, что спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс появятся на церемонии подписания меморандума Вашингтона и Тегерана. Она состоится в Швейцарии.

США
Израиль
Ливан
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
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