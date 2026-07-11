ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы, содержащие новые сведения о массовых убийствах мирного польского населения украинскими националистами в 1943–1945 годах. Как сообщили в ведомстве, материалы содержат новые детали расправ над польскими мирными жителями, в том числе детьми.

Публикация архивных документов приурочена к годовщине Волынской резни. В субботу исполняется 83 года со дня ее кульминации. В ФСБ отметили, что в рассекреченных материалах содержатся сведения о массовых безжалостных убийствах мирных польских граждан, совершенных украинскими националистами в годы Второй мировой войны. Волынская резня рассматривается как массовое уничтожение мирного польского населения Волыни, которое происходило в 1943–1945 годах.

В июне ФСБ России ко Дню памяти и скорби обнародовала материалы уголовного дела Ивана Звигунова, который стал пособником нацистских оккупационных властей в годы ВОВ. Согласно рассекреченным документам, осенью 1941 года он остался на занятой немецкими войсками территории и решил сотрудничать.