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11 июля 2026 в 04:18

Россиян предупредили о новой схеме обмана со страховками жизни

Мошенники начали предлагать россиянам открыть накопительное страхование жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мошенники начали использовать новую схему обмана, выдавая себя за известные страховые компании и предлагая россиянам оформить накопительное страхование жизни с якобы гарантированной высокой доходностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Россиянам рекомендовали перед оформлением договора проверять наличие лицензии у страховой компании на официальном сайте Банка России.

Злоумышленники маскируются под известные страховые компании или создают фиктивные сайты финансовых организаций, предлагая открыть краткосрочные договоры накопительного страхования жизни со «сверхвысокой гарантированной доходностью», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана: вместо телефонных звонков они начали рассылать жертвам сообщения, что их родственник или знакомый якобы попал в ДТП и срочно нуждается в помощи. Для убедительности злоумышленники прикладывают ссылки, которые выдают за фотографии или видеозаписи с места аварии.

Кроме того, депутат Госдумы Каплан Панеш предупредил, что мошенники начали обзванивать россиян с предложениями о службе по контракту, чтобы получить доступ к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах». По его словам, злоумышленники звонят гражданам и заявляют, что те когда-то интересовались контрактной службой. Во время разговора они уточняют личные данные и под предлогом подтверждения личности просят назвать код из СМС.

Общество
Россия
мошенники
страховки
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