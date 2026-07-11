Стали известны итоги проверки после массового отравления в Подмосковье Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в кафе после массового отравления людей

В подмосковном кафе, где ранее произошло массовое отравление посетителей, специалисты выявили грубые нарушения санитарного законодательства, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области. Ведомство проводит эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции, связанных с употреблением роллов в кафе Зарайска.

В ходе эпидрасследования на предприятии общественного питания выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, — сказано в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 19 человек, в том числе семерых детей, в Зарайске. Преступление квалифицировано как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, после отравления в кафе в подмосковном Зарайске за медицинской помощью обратились 19 человек. Отмечается, что 12 из них были госпитализированы.

Кроме того, массовое отравление произошло в кафе в Нижнем Новгороде: минимум семь человек заболели, троих госпитализировали. Посетители жаловались на тошноту, диарею, жар и обезвоживание.