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11 июля 2026 в 02:52

Стали известны итоги проверки после массового отравления в Подмосковье

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в кафе после массового отравления людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В подмосковном кафе, где ранее произошло массовое отравление посетителей, специалисты выявили грубые нарушения санитарного законодательства, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области. Ведомство проводит эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции, связанных с употреблением роллов в кафе Зарайска.

В ходе эпидрасследования на предприятии общественного питания выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, — сказано в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 19 человек, в том числе семерых детей, в Зарайске. Преступление квалифицировано как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, после отравления в кафе в подмосковном Зарайске за медицинской помощью обратились 19 человек. Отмечается, что 12 из них были госпитализированы.

Кроме того, массовое отравление произошло в кафе в Нижнем Новгороде: минимум семь человек заболели, троих госпитализировали. Посетители жаловались на тошноту, диарею, жар и обезвоживание.

Москва
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