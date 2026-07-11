Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что не знает, почему его называют «кремлевским ястребом номер один». По его словам, он всегда был готов к сотрудничеству с западными странами и никогда не отказывался от диалога.
Я не знаю, почему я «кремлевский ястреб номер один». Я готов с ними к сотрудничеству, никогда не отказывался. Но я всегда отстаиваю наш суверенитет и отстаиваю интересы России, — сказал Патрушев.
Помощник президента также отметил, что ранее неоднократно встречался с представителями западных государств, в том числе в США. По его словам, он общался как с президентами, так и с другими представителями власти и всегда находил с ними общий язык.
Ранее Патрушев заявил, что Россия не может оставить русскоязычных жителей Донбасса без поддержки, поэтому цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса, подчеркнул помощник президента. Он добавил, что Москва готова к переговорам на ранее обозначенных условиях.