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11 июля 2026 в 03:11

Патрушев ответил на прозвище «кремлевский ястреб номер один»

Патрушев не знает, почему его называют кремлевским ястребом номер один

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что не знает, почему его называют «кремлевским ястребом номер один». По его словам, он всегда был готов к сотрудничеству с западными странами и никогда не отказывался от диалога.

Я не знаю, почему я «кремлевский ястреб номер один». Я готов с ними к сотрудничеству, никогда не отказывался. Но я всегда отстаиваю наш суверенитет и отстаиваю интересы России, — сказал Патрушев.

Помощник президента также отметил, что ранее неоднократно встречался с представителями западных государств, в том числе в США. По его словам, он общался как с президентами, так и с другими представителями власти и всегда находил с ними общий язык.

Ранее Патрушев заявил, что Россия не может оставить русскоязычных жителей Донбасса без поддержки, поэтому цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса, подчеркнул помощник президента. Он добавил, что Москва готова к переговорам на ранее обозначенных условиях.

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