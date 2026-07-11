Патрушев ответил на прозвище «кремлевский ястреб номер один» Патрушев не знает, почему его называют кремлевским ястребом номер один

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что не знает, почему его называют «кремлевским ястребом номер один». По его словам, он всегда был готов к сотрудничеству с западными странами и никогда не отказывался от диалога.

Я не знаю, почему я «кремлевский ястреб номер один». Я готов с ними к сотрудничеству, никогда не отказывался. Но я всегда отстаиваю наш суверенитет и отстаиваю интересы России, — сказал Патрушев.

Помощник президента также отметил, что ранее неоднократно встречался с представителями западных государств, в том числе в США. По его словам, он общался как с президентами, так и с другими представителями власти и всегда находил с ними общий язык.

Ранее Патрушев заявил, что Россия не может оставить русскоязычных жителей Донбасса без поддержки, поэтому цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса, подчеркнул помощник президента. Он добавил, что Москва готова к переговорам на ранее обозначенных условиях.