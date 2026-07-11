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11 июля 2026 в 02:22

Один московский аэропорт перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Внуково отправляет и принимает рейсы по согласованию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Аэропорт Внуково в Москве принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами, сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры предприняли для обеспечения безопасности пассажиров, уточнили в ведомстве.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани, — сказано в сообщении.

Ранее Минтранс России предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов в Московском регионе из-за ухудшения погодных условий. Росавиация рекомендовала пассажирам отслеживать актуальную информацию через онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и перевозчиков. В течение выходных дней в столице ожидаются дожди, ливни, местами грозы и усиление ветра до 15–20 м/с.

До этого временные ограничения были введены в нескольких южных аэропортах России. Так, Росавиация сообщила о приостановке приема и выпуска самолетов в воздушных гаванях Сочи, а также Краснодара и Геленджика.

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