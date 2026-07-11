«Стерли в пыль»: в США запаниковали из-за произошедшего на СВО Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал российские авиабомбы главным ударом по ВСУ

Российские планирующие авиабомбы наносят наибольший ущерб Вооруженным силам Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. По его словам, Россия производит больше беспилотников, чем Украина, и использует более широкий набор средств для ударов по позициям ВСУ.

При этом главные разрушения, как считает Джонсон, связаны с применением планирующих авиабомб. Джонсон отметил, что речь идет об обычных стальных авиабомбах, которые оснащаются крыльями. По его словам, такие боеприпасы применяются для ударов по районам, где находятся украинские военные.

Ранее российские Су-34 нанесли авиаудары с использованием бомб ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Маяков в ДНР и по пункту временной дислокации украинских военных в Захаровке Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Бомбы были оснащены универсальными модулями для планирования и корректировки траектории.

До этого сообщалось, что российская армия за сутки атаковала логистические узлы, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины. Также были поражены места дислокации украинских войск и иностранных наемников.