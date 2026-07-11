Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 02:56

«Стерли в пыль»: в США запаниковали из-за произошедшего на СВО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал российские авиабомбы главным ударом по ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские планирующие авиабомбы наносят наибольший ущерб Вооруженным силам Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. По его словам, Россия производит больше беспилотников, чем Украина, и использует более широкий набор средств для ударов по позициям ВСУ.

При этом главные разрушения, как считает Джонсон, связаны с применением планирующих авиабомб. Джонсон отметил, что речь идет об обычных стальных авиабомбах, которые оснащаются крыльями. По его словам, такие боеприпасы применяются для ударов по районам, где находятся украинские военные.

Ранее российские Су-34 нанесли авиаудары с использованием бомб ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Маяков в ДНР и по пункту временной дислокации украинских военных в Захаровке Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Бомбы были оснащены универсальными модулями для планирования и корректировки траектории.

До этого сообщалось, что российская армия за сутки атаковала логистические узлы, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины. Также были поражены места дислокации украинских войск и иностранных наемников.

США
Россия
Украина
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Речь о выживании России»: в Европе ответили на очередной выпад Каллас
Умер итальянский певец Пеппино Ди Капри
«Не жалею»: украинская биатлонистка ответила хейтерам после переезда в РФ
Производственный склад площадью 3 тысячи «квадратов» горит в Подмосковье
Армия России разбомбила предприятие по разработке тяжелых БПЛА в Киеве
Стало известно о задержке 23 рейсов в аэропорту юга России
Золотодобытчик утопил вездеход и теперь ждет помощи на крыше
Лантратова помогла семье умершего бойца СВО оформить выплаты
Женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородчины
ВС России нанесли удары по ключевым для ВСУ портам
Девять человек оказались в больнице после ДТП в Татарстане
Карл III провел тайную встречу с детьми принца Гарри
«Для пропаганды сойдет»: в Киеве заявили о невозможности выпуска Patriot
«Политический террор»: Азаров рассказал о жертвах Зеленского на Украине
В Иркутске горе-гангстер напугал прохожих
Российские туристы почти сутки не могут уехать из Египта
В США подсчитали, сколько раз Трамп говорил о финале войны с Ираном
Перетираю зелень со специями — зимой кладу ложечку в горячее. Идеальная заготовка для супов, мяса и соусов
Apple подала в суд на OpenAI и двух бывших сотрудников
Небензя раскрыл, как остановить героизацию нацистов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.