Стало известно, сколько Свифт заплатила за свою свадьбу в Нью-Йорке

Стало известно, сколько Свифт заплатила за свою свадьбу в Нью-Йорке Мэр Нью-Йорка Мамдани: Свифт выплатила $160 тыс. за перекрытие улиц на свадьбе

Американская певица Тейлор Свифт оплатила более $160 тыс. (около 12,3 млн рублей) за обеспечение безопасности своей свадьбы и перекрытие улиц, заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. По его словам, которые передает Newsmax, эта сумма уже перечислена в бюджет города.

Средства также покрыли перекрытие улиц рядом с ареной «Мэдисон-сквер-гарден» и работу полицейских с муниципальными службами, уточнили в источнике. Телеканал сообщил, что порядок на свадьбе обеспечивали от 150 до 200 сотрудников полиции, а некоторым из них пришлось работать до 30 часов подряд.

Ранее блогер и телеведущая Ида Галич объявила о замужестве — ее избранником стал бизнесмен Олег Ледвич. Пара официально зарегистрировала отношения в Северной Осетии, на родине блогера, о чем она сообщила в своих социальных сетях, опубликовав соответствующий пост и фотосессию.

До этого стало известно, что пара арендовала самолет для доставки гостей на свадьбу во Владикавказ. В Северной Осетии прошло детство невесты. Галич и Ледвич начали встречаться летом 2023 года — пара познакомилась на вечеринке в Сочи. В июле 2025 года у них родилась дочь Лия.