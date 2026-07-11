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11 июля 2026 в 01:44

В Венесуэле объявили о росте числа погибших после землетрясения

Землетрясение в Венесуэле унесло 4118 жизней

Фото: IMAGO/Laura de Chiclana/Global Look Press
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Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 4118 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Согласно ежедневной сводке, ранения получили 16 740 человек.

Еще 17 907 жителей лишились жилья. В результате стихийного бедствия полностью разрушены 190 зданий. Еще 856 объектов получили значительные повреждения.

Во время поисково-спасательных работ удалось спасти 6462 человека. Медицинская помощь была оказана 29 966 пострадавшим в больницах и других учреждениях.

Власти также сообщили, что поддержку получили 86 794 семьи. Пострадавшим передали 9766 тонн продуктов питания.

Землетрясения в Венесуэле произошли в ночь на 25 июня. Очаг сейсмологического явления залегал на глубине 35 километров. Эксперты зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,2 и 7,1.

Позже российская компания направила гуманитарную помощь в наиболее пострадавший в результате разрушительного землетрясения 24 июня венесуэльский штат Ла-Гуайра, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. В груз вошли электрогенераторы, медикаменты, продовольствие, питьевая вода и предметы первой необходимости.

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