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11 июля 2026 в 00:44

На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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15 вагонов грузового поезда с углем сошли с путей на станции Стайный Красноярской железной дороги, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Инцидент произошел 10 июля в 21:40 по московскому времени, когда вагоны перевозили уголь.

10 июля в 21:40 по московскому времени на станции Стайный Красноярской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда, груз — уголь, — говорится в сообщении.

Для устранения последствий происшествия к месту направили три восстановительных поезда. Также был создан оперативный штаб, который занимается ликвидацией последствий схода вагонов. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы для экологии, как уточнили в Красноярской железной дороге, нет.

Ранее на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) Ленинградского направления Октябрьской железной дороги произошел серьезный сбой в движении пригородных поездов. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, на участке между станциями Моссельмаш и Лихоборы составы практически полностью остановились или двигаются с минимальной скоростью.

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На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
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