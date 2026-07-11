Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии

Президент Северного Кипра Туфан Эрхюрман был госпитализирован после ухудшения самочувствия во время мероприятия в Лефкоше, сообщили в пресс-службе его офиса. Ему стало плохо во время мероприятия, уточнили в источнике.

Причиной госпитализации стало резкое падение артериального давления. Дополнительная информация о состоянии Эрхюрмана пока не приводится.

Ранее блогера Диану Астер (настоящее имя — Диана Дмитриева) экстренно госпитализировали в Японии. По данным канала, ей стало плохо прямо в гостиничном номере. Девушка опубликовала в соцсетях кадры, на которых ее забирает скорая помощь.

До этого в СМИ писали, что автор хита «За тебя калым отдам» Мурат Тхагалегов экстренно госпитализирован в Новосибирске с кровотечением пищевода. Пиар-менеджер артиста Залина заявила, что певец действительно находится в больнице, но это является частью планового профилактического обследования, а не следствием внезапного ухудшения самочувствия.