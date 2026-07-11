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11 июля 2026 в 01:34

В России изменят правила продажи туристических путевок

Туроператоров в РФ с 1 сентября обяжут сообщать туристам о рисках путешествий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России с 1 сентября вступит в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристического продукта. Теперь туроператоры и турагенты будут обязаны заранее информировать клиентов о возможных рисках путешествий, правилах въезда и местных обычаях страны назначения.

С 1 сентября вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта. Теперь помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент обязан информировать потребителя об иных, не указанных в правилах прямо обстоятельствах и рисках исходя из характера продукта, — заявил Гареев.

Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев пояснил, что договоры станут более подробными, а агенты будут тщательнее фиксировать условия поездки. По его словам, новые требования распространятся на туроператоров, турагентов и субагентов и установят единые стандарты работы с потребителями.

Ранее в московском комитете по туризму сообщили, что за первые три месяца 2026-го столицу РФ посетили около 6 млн туристов. Из них более 550 тыс. человек приехали из-за рубежа — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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