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11 июля 2026 в 00:35

Куба снова погрузилась во тьму

На Кубе второй раз за неделю произошло полное отключение энергосистемы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Национальная электроэнергетическая система Кубы второй раз за неделю полностью вышла из строя, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и горнорудной промышленности республики. Уже запущены протоколы по восстановлению ее работы, уточнили в источнике.

Предыдущий масштабный сбой был зафиксирован 6 июля. С тех пор на территории Кубы сохраняются серьезные проблемы с энергоснабжением.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Вашингтону давно пора оставить Кубу в покое, поскольку островное государство самостоятельно строит собственную жизнь. Политик подчеркнул, что создаваемые Кубе проблемы несут негативные последствия, с которыми сталкиваются простые люди.

До этого постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман обратил внимание, что ужесточение американских санкций против островного государства не служит поддержке кубинского народа. Дипломат пояснил, что рестрикции лишь усугубляют гуманитарные последствия экономического давления на страну.

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