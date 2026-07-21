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21 июля 2026 в 11:41

Президент Кубы назвал своего фаворита среди СМИ

Президент Кубы Диас-Канель признался, что постоянно смотрит телеканал RT

Мигель Диас-Канель Бермудес Мигель Диас-Канель Бермудес Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в беседе с RT, что он и другие жители латиноамериканской страны постоянно смотрят соответствующий телеканал. По его словам, это позволяет кубинцам быть в курсе событий и получать объективную информацию.

Сейчас в мире огромное количество лжи, и, чтобы узнать правду и разобраться в ситуации, мы всегда включаем RT, — подчеркнул Диас-Канель.

Ранее Диас-Канель заявил, что Куба заинтересована в американских инвестициях. По его мнению, Гавана готова к диалогу с Вашингтоном. Он отметил, что диалог между странами необходим. При этом президент уточнил, что переговоры не должны касаться смены политической власти на Кубе, а Штаты должны ослабить экономическое давление на государство.

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