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11 июля 2026 в 01:00

МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия

МИД сообщил о продвижении инициативы по неразмещению оружия в космосе

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Россия продолжит продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ по итогам тематического семинара на полях третьей сессии Рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Москва намерена продолжать работу над инициативой НПОК.

Наша страна намерена и далее предпринимать максимальные усилия для продвижения инициативы НПОК в качестве меры, нацеленной на сохранение космического пространства свободным от любых видов оружия, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Россия оценивает конструктивную позицию и вклад ряда государств в обсуждение этой темы. Семинар прошел в рамках работы третьей сессии Рабочей группы ООН открытого состава, посвященной вопросам предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник призвал уничтожать американские спутниковые группировки, включая Starlink, из-за их участия в целеуказании для атак на российские объекты. По его словам, необходимо также нейтрализовать все разведывательные комплексы США в воздухе и на земле.

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