В Госдуме призвали сбивать спутники США Депутат Колесник призвал уничтожать спутники США за их роль в атаках на НПЗ

Разведывательные возможности США и других стран, которые помогают Украине с целеуказанием, должны быть сведены к минимуму, заявил Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В частности, он призвал уничтожать спутники Starlink.

Надо уже работать по космосу, уничтожать спутниковые группировки низколетящие. Есть для этого различные средства. Я думаю, что настал момент их применять. С другой стороны — надо усиливать возможности для того, чтобы все их разведывательные комплексы — что в воздухе, что на земле — уничтожать, — заявил Колесник.

Политик добавил, что примерно 30 стран задействуют свои разведывательные ресурсы против России в агрессивном формате. Он также подчеркнул, что разведданные порой имеют большее значение, чем сами боеприпасы: без точного целеуказания снаряды могут попасть в любую точку, не достигнув нужной цели.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что России необходимо «вырубить» систему Starlink, вплоть до уничтожения спутников. По его словам, нужно лишить Вооруженные силы Украины возможности их использовать.

При этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Западу грозят катастрофические последствия в случае попытки прямого столкновения с Россией. По его словам, необходимо, чтобы возобладал здравый смысл и началось снижение напряженности.