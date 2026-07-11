Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии

Цинк, селен и йод относятся к ключевым микроэлементам, обеспечивающим нормальное функционирование эндокринной системы, процессов обмена веществ, состояния кожи, волос и общего энергетического баланса организма. Врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Левченко рассказала в интервью NEWS.ru, чем опасен дефицит данных жизненно важных микроэлементов.

Зачем человеку цинк, селен и йод

Во-первых, цинк участвует в работе более чем трехсот ферментативных систем, регулируя процессы клеточного деления, регенерации тканей и иммунного ответа. Во-вторых, селен входит в состав антиоксидантных ферментов, которые защищают клетки от повреждающего действия свободных радикалов и окислительного стресса. Иными словами, йод является структурным компонентом гормонов щитовидной железы, регулирующих скорость обменных процессов, уровень энергии и термогенез. Таким образом, дефицит даже одного из этих микроэлементов может приводить к системным нарушениям.

Симптомы дефицита цинка, селена и йода

Клинически наиболее часто пациенты отмечают хроническую усталость и снижение работоспособности, что может быть связано с нарушением функции щитовидной железы при дефиците йода и селена. Кроме того, нередко наблюдается выпадение волос диффузного характера, обусловленное нарушением деления клеток волосяных фолликулов при недостатке цинка. Вместе с тем ухудшение состояния кожи, ее сухость и склонность к раздражению также могут быть следствием снижения регенераторных процессов эпидермиса. Дополнительно обращает на себя внимание ломкость ногтей, что отражает нарушение белково-минерального обмена.

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Важный момент: у мужчин цинк напрямую связан с синтезом тестостерона и качеством сперматогенеза. При его недостатке может наблюдаться снижение уровня половых гормонов, ухудшение качества спермы и снижение либидо. У женщин недостаток цинка тоже может отражаться не только на внешности, но и на репродуктивной функции. Цинк участвует в регуляции гормонального баланса и работе яичников, поэтому его дефицит может сопровождаться нарушением менструального цикла.

Следует учитывать, что цинк и селен играют важную роль в функционировании иммунной системы, поэтому их дефицит может сопровождаться повышенной восприимчивостью к инфекционным заболеваниям. Иными словами, при недостатке йода возможны когнитивные изменения, включая снижение концентрации внимания, замедление мыслительных процессов и ощущение так называемого мозгового тумана, что связано с изменением гормонального фона щитовидной железы. Кроме того, нарушения обмена веществ могут проявляться колебаниями массы тела без очевидных внешних причин.

Вместе с тем важно подчеркнуть, что наличие перечисленных симптомов не является специфическим диагностическим критерием дефицита микроэлементов. Подобные проявления могут встречаться при анемии, хроническом стрессе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, эндокринных нарушениях и расстройствах сна. Кроме того, следует учитывать, что бесконтрольный прием биологически активных добавок способен привести к дисбалансу микроэлементов, особенно в отношении йода и селена, где важен строгий баланс поступления.

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Как предотвратить и восполнить дефицит селена, цинка и йода

Коррекция выявленных нарушений должна быть индивидуализированной и включать рационализацию питания, устранение возможных причин нарушенного всасывания в желудочно-кишечном тракте, а при необходимости медикаментозную коррекцию под контролем специалиста.

Во-первых, основой профилактики является рациональное и разнообразное питание. Йод поступает в организм преимущественно с морской рыбой, морепродуктами и йодированной солью. Селен содержится в таких продуктах, как рыба, яйца, мясо, а также в бразильских орехах. Цинк поступает с мясом, субпродуктами, бобовыми, семенами и цельнозерновыми продуктами. Таким образом, при несбалансированном рационе риск дефицита значительно возрастает.

Во-вторых, важно учитывать состояние желудочно-кишечного тракта, поскольку даже при достаточном поступлении микроэлементов их усвоение может быть снижено при заболеваниях кишечника, печени или хронических воспалительных процессах. Иными словами, профилактика включает не только питание, но и контроль общего состояния здоровья.

Кроме того, отдельное значение имеет избегание бесконтрольного приема биологически активных добавок. Несмотря на распространенное мнение о «безопасности витаминов», избыток йода или селена может приводить к токсическим эффектам и нарушению работы щитовидной железы. Поэтому любые добавки должны приниматься только при наличии показаний и под контролем специалиста.

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