Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 00:12

На ядерных объектах Ирана заметили новую активность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки заявил о возможном восстановлении инфраструктуры на ядерных объектах Ирана. По данным телеканала, новая активность была зафиксирована на нескольких ядерных и ракетных объектах страны в конце июня и начале июля.

В CNN сообщили, что спутниковые изображения могут свидетельствовать о проведении восстановительных работ на военном комплексе Парчин после ударов США и Израиля. Снимки от 21 июня показывают движение транспорта у туннелей на горе Коланг рядом с ядерным комплексом в Натанзе, отметили в источнике.

Ранее источник газеты The Wall Street Journal сообщил, что США намерены продолжить переговоры с Ираном для достижения окончательного соглашения. По данным собеседника издания, Вашингтон сохраняет готовность к дипломатическому урегулированию, несмотря на новые удары по территории Исламской Республики.

До этого армия США нанесла ракетно-бомбовый удар по районам, расположенным в непосредственной близости от атомной электростанции «Бушер». Подробности о масштабах разрушений, возможных жертвах или повреждениях инфраструктуры не приводились. Кроме того, сообщалось, что американские силы поразили два военных объекта, находящиеся в Иране.

Мир
Иран
ядерные объекты
спутники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венесуэле объявили о росте числа погибших после землетрясения
В России изменят правила продажи туристических путевок
Внук Шарля де Голля рассказал, кто пытается отменить русскую культуру
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.