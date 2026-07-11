На ядерных объектах Ирана заметили новую активность

Телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки заявил о возможном восстановлении инфраструктуры на ядерных объектах Ирана. По данным телеканала, новая активность была зафиксирована на нескольких ядерных и ракетных объектах страны в конце июня и начале июля.

В CNN сообщили, что спутниковые изображения могут свидетельствовать о проведении восстановительных работ на военном комплексе Парчин после ударов США и Израиля. Снимки от 21 июня показывают движение транспорта у туннелей на горе Коланг рядом с ядерным комплексом в Натанзе, отметили в источнике.

Ранее источник газеты The Wall Street Journal сообщил, что США намерены продолжить переговоры с Ираном для достижения окончательного соглашения. По данным собеседника издания, Вашингтон сохраняет готовность к дипломатическому урегулированию, несмотря на новые удары по территории Исламской Республики.

До этого армия США нанесла ракетно-бомбовый удар по районам, расположенным в непосредственной близости от атомной электростанции «Бушер». Подробности о масштабах разрушений, возможных жертвах или повреждениях инфраструктуры не приводились. Кроме того, сообщалось, что американские силы поразили два военных объекта, находящиеся в Иране.