Патрушев рассказал, когда ему помогли иконы Патрушев вспомнил, как обращался к православным иконам

Русская православная церковь является стержнем российской государственности, заявил ИС «Вести» помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он вспомнил: в его жизни были моменты, когда он и сам обращался к православным иконам.

У меня были моменты, когда я обращался к иконам, у меня они есть. Я с большим уважением отношусь к вере, — сказал он.

Помощник президента также рассказал историю своей семьи. Его родители были коммунистами, однако при этом сохраняли веру. Перед уходом на фронт мать передала его отцу небольшую икону. Во время Великой Отечественной войны отец хранил ее в партийном билете, отметил Патрушев.

Когда он уходил из дома на фронт, ему мама дала маленькую иконку. Эта иконка у него находилась в партбилете, и он всю войну вместе с партбилетом и иконкой воевал, — вспоминал помощник президента.

Ранее Патрушев рассказал, что ФСБ и ЦРУ готовили совместную операцию по ликвидации Усамы бен Ладена по договоренности президентов России и США. По его словам, российская сторона выполнила свою часть договоренностей, тогда как американская этого не сделала.