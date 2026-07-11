Сотни коров и овец погибли при затоплении фермы в Дагестане В Дагестане погибли около 130 коров и овец из-за ливня

Около 130 сельскохозяйственных животных погибли после затопления фермы в селе Кикуни Гергебильского района Дагестана, сообщили РИА Новости в районной администрации. По данным местных властей, ферму подтопило после сильных ливней.

В селе Кикуни затопило ферму. Весь находившийся там скот принадлежал одному человеку — он потерял около 30 коров и более 100 овец. Они остались в воде, — сообщили в администрации района.

По словам представителей муниципалитета, в живых осталось около 15 особей. Их удалось перевести в безопасное место в горах. После обильных осадков в Гергебильском районе поднялся уровень воды в реке, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов. В связи с этим власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что мощные потоки воды обрушились на Дагестан после прошедших в регионе ливней. В горных районах сошли сели и размыло дороги. В Чародинском районе грязевые потоки разрушили основную и объездную трассы, а реки вышли из берегов. Уточнялось, что всего размыто 16 дорог, а в селе Магар разрушен мост.