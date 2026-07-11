Венесуэла выразила благодарность России за поддержку Мэр Мелендес поблагодарила Россию за помощь Венесуэле после землетрясения

Мэр столицы Венесуэлы Кармен Мелендес поблагодарила Россию за поддержку и гуманитарную помощь, оказанную после разрушительного землетрясения, произошедшего 24 июня, передает ТАСС. Об этом она сказала во время передачи российской гуманитарной помощи в культурно-спортивном комплексе «Гайана-Эссекибо».

Мы передаем благодарность России за помощь и поддержку от народа Венесуэлы, жителей Каракаса и наиболее пострадавшего от землетрясения штата Ла-Гуайра, — сказала Кармен Мелендес.

По ее словам, российские представители уже доставляли гуманитарную помощь во временные лагеря, где находятся пострадавшие. Кроме того, в ближайшее время ожидается прибытие новых самолетов с гуманитарными грузами.

Ранее российская компания направила гуманитарную помощь в наиболее пострадавший в результате разрушительного землетрясения 24 июня венесуэльский штат Ла-Гуайра, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. В груз вошли электрогенераторы, медикаменты, продовольствие, питьевая вода и предметы первой необходимости.