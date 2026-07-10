Почти 20 человек отравились в подмосковном суши-баре

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 19 человек, в том числе семерых детей, в Зарайске, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области в МАКСе. Преступление квалифицировано как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, 9 и 10 июля в больницу Зарайска обратились 19 человек с признаками отравления. Установлено, что 16 из них употребляли пищу из одного кафе. Среди пострадавших — семеро несовершеннолетних. В настоящее время заведение закрыто, проводится эпидемиологическое расследование.

В Telegram-канале Mash рассказали, что инцидент произошел после того, как посетители заказали в ресторане роллы. Среди отравившихся — дети в возрасте от одного года до 16 лет. По информации источника, 13 человек были госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, еще шестерых после осмотра врачи отпустили домой. Отмечается, что посетители и до этого оставляли жалобы на качество блюд: в отзывах говорилось, что еда была недоготовленной, пресной или кислила.

Ранее массовое отравление произошло в кафе в Нижнем Новгороде: минимум семь человек заболели, троих госпитализировали. Посетители жаловались на тошноту, диарею, жар и обезвоживание.