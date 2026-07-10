Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 21:14

Почти 20 человек отравились в подмосковном суши-баре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 19 человек, в том числе семерых детей, в Зарайске, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области в МАКСе. Преступление квалифицировано как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, 9 и 10 июля в больницу Зарайска обратились 19 человек с признаками отравления. Установлено, что 16 из них употребляли пищу из одного кафе. Среди пострадавших — семеро несовершеннолетних. В настоящее время заведение закрыто, проводится эпидемиологическое расследование.

В Telegram-канале Mash рассказали, что инцидент произошел после того, как посетители заказали в ресторане роллы. Среди отравившихся — дети в возрасте от одного года до 16 лет. По информации источника, 13 человек были госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, еще шестерых после осмотра врачи отпустили домой. Отмечается, что посетители и до этого оставляли жалобы на качество блюд: в отзывах говорилось, что еда была недоготовленной, пресной или кислила.

Ранее массовое отравление произошло в кафе в Нижнем Новгороде: минимум семь человек заболели, троих госпитализировали. Посетители жаловались на тошноту, диарею, жар и обезвоживание.

Регионы
Подмосковье
отравления
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внук Шарля де Голля рассказал, кто пытается отменить русскую культуру
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Над Запорожской областью зафиксировали высокую активность БПЛА
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.