После визита в кафе жителям Подмосковья понадобилась помощь врачей В Зарайске после отравления в кафе госпитализированы 12 человек

После отравления в кафе в подмосковном Зарайске за медицинской помощью обратились 19 человек, передают РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Московской области. Отмечается, что 12 из них были госпитализированы.

В результате происшествия за медицинской помощью обратились 19 человек, в том числе 7 детей. В настоящее время госпитализированы 12 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, — сказано в сообщении.

Еще семь человек отказались от дальнейшей госпитализации. Они были направлены на амбулаторное наблюдение в поликлиники по месту жительства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 19 человек, в том числе семерых детей, в Зарайске. Преступление квалифицировано как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого массовое отравление произошло в кафе в Нижнем Новгороде: минимум семь человек заболели, троих госпитализировали. Посетители жаловались на тошноту, диарею, жар и обезвоживание.