Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 22:18

После визита в кафе жителям Подмосковья понадобилась помощь врачей

В Зарайске после отравления в кафе госпитализированы 12 человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

После отравления в кафе в подмосковном Зарайске за медицинской помощью обратились 19 человек, передают РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Московской области. Отмечается, что 12 из них были госпитализированы.

В результате происшествия за медицинской помощью обратились 19 человек, в том числе 7 детей. В настоящее время госпитализированы 12 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, — сказано в сообщении.

Еще семь человек отказались от дальнейшей госпитализации. Они были направлены на амбулаторное наблюдение в поликлиники по месту жительства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 19 человек, в том числе семерых детей, в Зарайске. Преступление квалифицировано как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого массовое отравление произошло в кафе в Нижнем Новгороде: минимум семь человек заболели, троих госпитализировали. Посетители жаловались на тошноту, диарею, жар и обезвоживание.

Москва
Подмосковье
отравления
кафе
госпитализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Над Запорожской областью зафиксировали высокую активность БПЛА
Минфин США расширил санкции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.