Стоимость нефти марки Brent снова устремилась вниз Цена нефти марки Brent опустилась ниже $81 за баррель впервые с 4 марта

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $81 (5868 рублей) за баррель впервые с 4 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 13:36 мск 16 июня, стоимость Brent снижалась на 2,72%, до $80,91 (5861,93 рубля) за баррель.

К 13:41 мск стоимость Brent замедлила снижение и торговалась уже на уровне $80,94 (5864,1 рубля) за баррель. В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе текущего года снижалась на 2,93% — до $78,38 (5678,6 рубля) за баррель.

Ранее сообщалось, что котировки фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в августе 2026 года опустились ниже отметки $82 (5940,9 рубля) за баррель. Это произошло впервые с 10 марта. Падение ускорилось на фоне опасений по поводу глобального спроса и укрепления американской валюты.

До этого аналитик Игорь Юшков выразил мнение, что мирное соглашение между США и Ираном позволит другим государствам беспрепятственно покупать иранскую нефть и создаст переизбыток предложения на рынке. По его словам, новость об открытии Ормузского пролива уже толкает цены вниз.