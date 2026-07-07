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07 июля 2026 в 09:23

Мать расправилась с четырехлетним сыном и попыталась его съесть

Metro: австралийка убила четырехлетнего сына и попыталась его съесть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В австралийском городе Вайонг мать убила своего четырехлетнего сына и попыталась его съесть, сообщает издание Metro. Тело ребенка было обнаружено спустя несколько дней после трагедии. На руках погибшего мальчика зафиксированы ужасающие раны. В ходе допроса 32-летняя женщина призналась в совершении актов каннибализма в отношении собственного сына.

Местные жители организовали мемориал в память о погибшем ребенке. Одна из соседок рассказала, что ее сын играл с мальчиком незадолго до его гибели, а мать производила впечатление тихого и приятного в общении человека. Другой сосед семьи охарактеризовал ребенка как «маленького ангела», который любил играть с игрушечной машиной и щенком.

Ранее в Бураевском районе Башкирии мужчина забил до смерти свою знакомую и ее 77-летнюю мать, используя доску и зубило. По данным следствия, преступление произошло во время совместного застолья с употреблением алкоголя.

Кроме того, в Ангарске спустя 20 лет раскрыли двойное убийство, совершенное в 2006 году. Следствие установило, что мужчина стал свидетелем убийства женщины, совершенного его знакомым. Чтобы скрыть преступление, они спрятали тело в шкаф и заколотили его.

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