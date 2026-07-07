В Кремле ответили на вопрос о возможном посещении Трампом Эрмитажа

В Кремле ответили на вопрос о возможном посещении Трампом Эрмитажа Песков: точных договоренностей о возможном посещении Трампом Эрмитажа пока нет

Конкретных договоренностей о возможном визите президента США Дональда Трампа в Россию пока нет, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, не приглашал ли российский лидер Владимир Путин своего американского коллегу в Санкт-Петербург на экскурсию в Эрмитаж.

Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет, — отметил Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп во время беседы с Путиным восхитился Эрмитажем. По его словам, хозяин Белого дома дал высокую оценку одной из главных достопримечательностей города на Неве. Российский лидер напомнил республиканцу о приглашении посетить РФ.

До этого Трамп заявил, что не исключает возможности пригласить в Белый дом бывших американских лидеров для совместного просмотра футбольного матча. Среди возможных гостей могут быть экс-президенты США Барак Обама, Джо Байден, а также представители семьи Бушей.