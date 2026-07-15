Эрмитаж сделал один регион площадкой для своих археологических исследований Крым стал площадкой для археологических исследований Государственного Эрмитажа

Крым стал площадкой для археологических исследований Государственного Эрмитажа, заявил в беседе с телеканалом «Крым 24» директор Института археологии РК РАН Вадим Майко. По его словам, сейчас на территории региона ведутся две экспедиции. Кроме того, продолжается изучение древнего некрополя рядом с храмом Святой Анны.

Решение [про отмену крымских проектов] пока принято руководством Государственного Эрмитажа. Я уверен, что запланированные цели будут достигнуты благодаря опытной команде специалистов Эрмитажа и наших сотрудников, — отметил Майко.

По его словам, первая экспедиция проходит под Феодосией под руководством Марии Ахмадеевой, а вторая — в Солхате при поддержке Крымского инженерно-педагогического университета. Он добавил, что все задачи, которые не получится реализовать этим летом, перенесут на следующий год.

Ранее Майко сообщил, что студенческую археологическую практику для первокурсников профильных направлений крымских вузов, которая традиционно проходит летом в местах раскопок, отменили в целях безопасности. По его словам, крымские вузы поддержали решение об ограничении работ.