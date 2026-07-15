Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 14:50

Эрмитаж сделал один регион площадкой для своих археологических исследований

Крым стал площадкой для археологических исследований Государственного Эрмитажа

Эрмитаж в Санкт-Петербурге Эрмитаж в Санкт-Петербурге Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Крым стал площадкой для археологических исследований Государственного Эрмитажа, заявил в беседе с телеканалом «Крым 24» директор Института археологии РК РАН Вадим Майко. По его словам, сейчас на территории региона ведутся две экспедиции. Кроме того, продолжается изучение древнего некрополя рядом с храмом Святой Анны.

Решение [про отмену крымских проектов] пока принято руководством Государственного Эрмитажа. Я уверен, что запланированные цели будут достигнуты благодаря опытной команде специалистов Эрмитажа и наших сотрудников, — отметил Майко.

По его словам, первая экспедиция проходит под Феодосией под руководством Марии Ахмадеевой, а вторая — в Солхате при поддержке Крымского инженерно-педагогического университета. Он добавил, что все задачи, которые не получится реализовать этим летом, перенесут на следующий год.

Ранее Майко сообщил, что студенческую археологическую практику для первокурсников профильных направлений крымских вузов, которая традиционно проходит летом в местах раскопок, отменили в целях безопасности. По его словам, крымские вузы поддержали решение об ограничении работ.

Регионы
Крым
исследования
Эрмитаж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Много свободного времени»: Тарасова раскритиковала Милонова за Плющенко
Страны Балтии допустили размещение ядерного оружия НАТО
«А что еще?»: Собчак высмеяла пост Ляскина о забитых полках в магазинах
Донецк погрузился во тьму
Захарова призвала Запад не прикрываться разговорами о мире
Катя IOWA ответила, почему не обвиняет коллег в плагиате
Захарова призвала авторов «нового похода» против России вспомнить историю
Названо главное условие завершения конфликта на Украине
Политолог ответил, почему Трамп ставит сроки завершения украинского кризиса
Раскрыто, от чего скончался Заславский
Юрист дала советы по защите пожилых от мошенников
Адвокат объяснил, можно ли хранить треки иноагентов на страницах в соцсетях
Захарова пригрозила войскам «коалиции желающих»
Отец раскачивал ребенка на руках и случайно выбросил его из окна
Женщина родила на унитазе и попыталась утопить ребенка в канализации
Застрявших в горах Турции россиян спасли после поисков в тумане
Специалисты улучшили движение по крупной магистрали на юго-западе Москвы
Синоптики объявили экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Мужчина вооружился «розочкой» и устроил дебош в Красноярске
«Неадекватные действия»: в Госдуме высказались о ситуации с Apple в России
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.