Умерла певица Лорен Беннетт

Британская певица Лорен Беннетт, участница группы G.R.L. и приглашенная вокалистка хита LMFAO Party Rock Anthem, умерла в возрасте 37 лет. О смерти артистки сообщила ее группа в соцсети. Причина смерти не уточняется.

С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашей любимой Лорен. Наши сердца разбиты, — говорится в сообщении группы.

Беннетт родилась в графстве Кент и получила известность после участия в британском шоу The X Factor. Позже она стала участницей группы Paradiso Girls и переехала в Лос-Анджелес. В 2009 году коллектив выпустил сингл Patron Tequila с участием Lil Jon и Eve, который вошел в тройку американского танцевального чарта.

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