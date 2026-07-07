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07 июля 2026 в 09:26

Умерла певица Лорен Беннетт

Умерла исполнительница хита Party Rock Anthem Лорен Беннетт

Лорен Беннетт Лорен Беннетт Фото: IMAGO/RW/imago-images.de/Global Look Press
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Британская певица Лорен Беннетт, участница группы G.R.L. и приглашенная вокалистка хита LMFAO Party Rock Anthem, умерла в возрасте 37 лет. О смерти артистки сообщила ее группа в соцсети. Причина смерти не уточняется.

С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашей любимой Лорен. Наши сердца разбиты, — говорится в сообщении группы.

Беннетт родилась в графстве Кент и получила известность после участия в британском шоу The X Factor. Позже она стала участницей группы Paradiso Girls и переехала в Лос-Анджелес. В 2009 году коллектив выпустил сингл Patron Tequila с участием Lil Jon и Eve, который вошел в тройку американского танцевального чарта.

Ранее комитет по культуре Санкт-Петербурга сообщил, что искусствовед и писательница Ирада Берг ушла из жизни в возрасте 53 лет. С 2015 года она являлась членом Союза писателей Северной столицы.

Также сообщалось, что народная артистка России Екатерина Жемчужная ушла из жизни на 83-м году. Актриса была известна многим поколениям зрителей по ролям в фильмах «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье» и других.

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