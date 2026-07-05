Умерла автор «Волшебного калейдоскопа»

Искусствовед и писательница Ирада Берг ушла из жизни в возрасте 53 лет, сообщили в Telegram-канале комитета по культуре Санкт-Петербурга. С 2015 года она являлась членом Союза писателей Северной столицы.

Берг с 2003 года работала в международном отделе музея-заповедника «Царское Село», принимала участие в проекте восстановления знаменитой Янтарной комнаты и организовывала благотворительные детские балы в Екатерининском дворце. С 2009 года активно сотрудничала с музеем «Исаакиевский собор», где впоследствии руководила отделом внешних связей и культурных проектов, а позже возглавляла выставочный отдел и отдел международного сотрудничества, исполняя обязанности директора. В 2006 году написала первую книгу для детей «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю».

Ранее сообщалось, что народная артистка России Екатерина Жемчужная ушла из жизни на 83-м году. Актриса была известна многим поколениям зрителей по ролям в фильмах «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье» и других. Жемчужная родилась в семье артистов и всю творческую жизнь посвятила театру «Ромэн», где сыграла множество ярких ролей.