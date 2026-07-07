ПВО сбила еще четыре беспилотника, летевших на Москву

ПВО сбила еще четыре беспилотника, летевших на Москву Собянин: ПВО сбила четыре БПЛА, направлявшихся к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что атака беспилотников на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за последние два года по числу задействованных дронов. С вечера 6 июля до 06:00 мск 7 июля в сторону Московского региона было запущено более 430 БПЛА.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 811 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Также перехвачены девять управляемых авиационных бомб противника.