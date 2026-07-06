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06 июля 2026 в 15:50

В Минобороны заявили о перехвате сотен БПЛА ВСУ за сутки

ПВО России за сутки сбила 811 беспилотников и девять авиабомб ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 811 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. Также перехвачены девять управляемых авиационных бомб противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 811 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге силы противовоздушной обороны ликвидировали 72 беспилотных летательных аппарата. Один из них рухнул в Петергофе. Пострадавших и материального ущерба нет.

Минобороны России 5 июля сообщило, что средства противовоздушной обороны РФ за сутки поразили девять управляемых авиабомб, одну ракету большой дальности «Нептун-МД». Также было уничтожено 282 беспилотника самолетного типа. По данным военного ведомства, с момента начала специальной военной операции российскими военными уничтожено 673 самолета, 284 вертолета, более 174,6 тыс. беспилотников, 664 зенитно-ракетных комплекса.

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