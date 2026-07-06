Маркетолог рассказала, когда туристы чаще путешествуют с питомцами Маркетолог Петрушевич: поездки с питомцами чаще планируют на лето

Туристы чаще планируют поездки с животными в летнее время, рассказала 360.ru ведущий менеджер отдела маркетинга отеля Оксана Петрушевич. Она отметила, что такие гости часто более лояльны к местам, которые выбирают для отдыха.

У этой аудитории есть сезонность — как правило, путешествие с домашним любимцем планируют на летние месяцы, а осень-зима характеризуются спадом спроса, видимо, из-за климатических условий, — сказала Петрушевич.

Маркетолог подчеркнула, что чаще всего туристы берут с собой на отдых собак, однако встречаются также гости с кошками и птицами. По ее словам, 89% гостей с животными возвращаются в отель повторно.

Ранее ветеринар Александра Григорьева рассказала, что питомцев лучше заранее готовить к предстоящему путешествию, в частности, им потребуется прививка от бешенства — важно учитывать, что отметку в ветпаспорте о ней поставят через 21 день после вакцинации. За пару недель до поездки также нужно провести обработку животных от глистов.