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06 июля 2026 в 16:49

В Госдуме ответили, как долго можно находиться на больничном

Депутат Леонов: больничный можно открыть на срок вплоть до 12 месяцев

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Врач вправе продлевать листок нетрудоспособности до десяти месяцев из-за недомогания, а при серьезном недомогании — до 12 месяцев, рассказал в беседе с RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Во время этого периода работник получает пособие, а срок лечения контролируется медиками и врачебной комиссией.

И конечно, на протяжении всего этого времени сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности, а сама длительность больничного контролируется врачом и врачебной комиссией, — пояснил депутат.

Также он напомнил, что в 2026 году максимальная выплата по больничному за один день для работающих граждан в России составит 6827 рублей — эта сумма положена тем, у кого страховой стаж восемь лет и более. При стаже от пяти до восьми лет предельная сумма за день будет равна 5461,92 рубля, а при стаже менее пяти лет — 4096,44 рубля.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что самозанятые россияне получили возможность самостоятельно выбирать уровень страховой защиты в рамках новой системы добровольного социального страхования. По его словам, участники программы могли выбрать страховую сумму в размере 35 тыс. или 50 тыс. рублей.

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