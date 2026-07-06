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06 июля 2026 в 15:54

Швеции заявлен протест в связи с атакой посольства РФ в Стокгольме

МИД России заявил Швеции протест в связи с атакой посольства РФ в Стокгольме

ВС Украины в представлении ИИ ВС Украины в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Послу Швеции Анне Кристине Тересе Юханнессон заявлен решительный протест в связи с атакой двух БПЛА на посольство России в Стокгольме, сообщило МИД РФ на сайте. От шведской стороны потребовали строго соблюдать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принять меры для предотвращения подобных атак.

В МИД России была вызвана посол Швеции в Москве, которой заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 2 июля очередной атакой двух БПЛА на посольство России в Стокгольме, — говорится в сообщении.

Ранее российский посол в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия направила в шведский МИД ноту в связи с очередным нападением на ее дипломатическое представительство в этой стране. Он уточнил, что Москва надеялась на своевременное получение от властей Швеции данных о ходе расследования инцидента.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Швеции будет вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с инцидентом, произошедшим у здания посольства РФ в Стокгольме. 2 июля дрон с имитацией взрывного устройства упал у здания посольства Российской Федерации в королевстве.

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