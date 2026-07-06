Швеции заявлен протест в связи с атакой посольства РФ в Стокгольме МИД России заявил Швеции протест в связи с атакой посольства РФ в Стокгольме

Послу Швеции Анне Кристине Тересе Юханнессон заявлен решительный протест в связи с атакой двух БПЛА на посольство России в Стокгольме, сообщило МИД РФ на сайте. От шведской стороны потребовали строго соблюдать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принять меры для предотвращения подобных атак.

В МИД России была вызвана посол Швеции в Москве, которой заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 2 июля очередной атакой двух БПЛА на посольство России в Стокгольме, — говорится в сообщении.

Ранее российский посол в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия направила в шведский МИД ноту в связи с очередным нападением на ее дипломатическое представительство в этой стране. Он уточнил, что Москва надеялась на своевременное получение от властей Швеции данных о ходе расследования инцидента.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Швеции будет вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с инцидентом, произошедшим у здания посольства РФ в Стокгольме. 2 июля дрон с имитацией взрывного устройства упал у здания посольства Российской Федерации в королевстве.