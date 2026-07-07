Более трех десятков дронов ВСУ сбили на подлете к Москве

Более трех десятков дронов ВСУ сбили на подлете к Москве Собянин: силы ПВО сбили 36 дронов ВСУ, летевших в направлении Москвы

Дежурные силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, с 02:34 перехвачено и сбито 36 дронов противника. Собянин не уточнил, над какими именно районами были ликвидированы беспилотники и к какому типу они принадлежали.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — проинформировал столичный мэр.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев передавал, что в результате ракетной атаки со стороны ВСУ на село Беловское погиб мирный житель. Медицинскую помощь оказали трем жителям населенного пункта.

До этого стало известно, что в небе над Курском были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Инцидент привел к повреждению частных жилых домов в различных районах города. Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова.

Также при атаке дрона на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Годовалая девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии со множественными непроникающими осколочными ранениями лица, шеи, головы и грудной клетки.