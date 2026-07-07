Стало известно об эвакуации мирных жителей из Константиновки Комбат Агалу: военнослужащие ВС РФ эвакуируют детей из Константиновки

Подразделения Вооруженных сил РФ эвакуируют детей из Константиновки, сообщил ТАСС командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу. По его словам, в населенном пункте осталось достаточное количество мирных жителей. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Также имеются [граждане] и юного возраста, дети имеются. Оказываем со своей стороны все содействия. Многие еще пока боятся выходить, — отметил Агалу.

Мирных жителей стараются выводить малыми группами. Командир батальона добавил, что российские военнослужащие занимаются расчисткой заминированных дорог.

Ранее сообщалось, что российские военные соберут тела погибших украинских солдат в освобожденной Константиновке для передачи их Киеву. Как подчеркнул генерал-майор Сергей Липовой, уже были прецеденты, когда командование ВСУ отказывалось забирать тела бойцов.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что после освобождения Константиновки российские силы возьмут Славянско-Краматорскую агломерацию в огневой мешок. По его мнению, ВС РФ будут истощать ВСУ на этом участке в течение 40 дней, а затем начнут непосредственно освобождать населенные пункты.