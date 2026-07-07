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07 июля 2026 в 06:22

ПВО отразила масштабную атаку сотен дронов ВСУ на Московский регион

Собянин: ВСУ попытались ударить по Московскому региону более 430 БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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С вечера 6 июля до 06:00 7 июля в направлении Московского региона летело более 430 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть из них была ликвидирована на дальних подступах к региону.

Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 36 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве, — проинформировал Собянин.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев передавал, что в результате ракетной атаки со стороны ВСУ на село Беловское погиб мирный житель. Медицинскую помощь оказали трем жителям населенного пункта.

До этого стало известно, что в небе над Курском были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Инцидент привел к повреждению частных жилых домов в различных районах города.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российскими военными было нанесено поражение объекту «Киев-79» (ООО «Укр армо тех»). Данное предприятие считается одной из главных производственных баз, снабжающих Вооруженные силы Украины бронеавтомобилями.

Россия
Москва
Сергей Собянин
ПВО
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