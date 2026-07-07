«Ужас ужаснейший»: почему Самойлову жестко раскритиковали за трек «Мамми»

Блогер и бывшая жена рэпера Джигана Оксана Самойлова выпустила дебютный трек «Мамми» под творческим псевдонимом Sammy. И хотя сама Самойлова предупредила, чтобы к ее творчеству не относились слишком серьезно, она подверглась жестокой критике со стороны интернет-пользователей. Что не так с песней, будет ли блогерша дальше петь, сможет ли она повторить успех Ольги Бузовой и при чем здесь Анастасия Волочкова — в материале NEWS.ru.

О чем дебютный трек Оксаны Самойловой

В новом треке Самойлова поет: «Я леди, леди на миллион... королева бала», символами богатства и успешности называет Cartier и Louis Vuitton. При этом подчеркивает, что богатство заработала сама. В припеве словосочетание «гангста мама» рифмуется с money (в переводе с английского — «деньги». — NEWS.ru). В песне подчеркивается, что девушка еще и популярна.

Самойлова выпустила и клип на эту песню. В нем она снялась в прозрачной короткой сорочке, парике цвета блонд, длинных кожаных перчатках и черных очках. Ее героиня в клипе предъявляет претензии своему молодому человеку с полуобнаженным торсом в татуировках.

Сама блогерша так объяснила главную мысль своей песни: «Хотелось подбодрить девчонок, чтобы у нас был трек, который возвращает нам внутреннюю силу. Чтобы каждая сказала: „Да, я королева бала“. Если послушать трек пару раз, то это +1000 к уверенности в себе. Девочки, мы гораздо сильнее, чем мы думаем. К хейту я готова, если что. Это уже база», — отметила Оксана.

Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему трек Оксаны Самойловой вызвал критику

В первые же сутки после выхода песня вызвала шквал негативных комментариев в интернете: пользователи пишут, что это полный провал. «Джиган оказался самым талантливым в семье», «Это просто ужас ужаснейший», «У вас скрытый талант, Оксана. Скрывайте его дальше», «Пойду лучше Бузову послушаю», — выражают мнение пользователи Сети.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru выразил согласие с интернет-критиками. По его мнению, дебютная песня Самойловой действительно слабовата. В ней нет того, что называют хитовостью, да и вокал исполнительницы оставляет желать лучшего, отметил эксперт. При этом он не исключил, что экс-жена Джигана сможет повторить успех Ольги Бузовой.

«Трек не зашел. Оксане и ее команде надо поработать над ее образом артистки. Она как блогер — популярная личность, теперь надо потрудиться над концепцией [музыкального] проекта. Тогда она сможет повторить то, что сделала в шоу-бизнесе Ольга Бузова», — сказал Рудченко.

Продюсер Сергей Дворцов также назвал материал «сыроватым». При этом Самойлова, по его мнению, не лишена артистических способностей, у нее хорошие вокальные данные. «Хорошая песня и клип стоят дорого, а тут Оксана, видимо, решила сэкономить. Подумала, вероятно: „Выстрелит, хайпану — хорошо, не выстрелит — ну и ладно, не повод расстраиваться“», — предположил Дворцов.

По его мнению, у Самойловой нет планов делать карьеру именно в шоу-бизнесе, это скорее очередной способ привлечения внимания. Продюсер отметил, что многим не понравился в клипе образ героини «развратного типа». «Возможно, Оксане стоило бы сделать ставку на традиционные семейные ценности, тем более что их история с Джиганом как раз была об этом (у Самойловой и музыканта Дениса Устименко четверо детей. — NEWS.ru), этим они и нравились публике [большой и веселой семьей]», — добавил Дворцов.

Продюсер Сергей Лавров полагает, что любые попытки Самойловой занять свою нишу в шоу-бизнесе обречены на провал. «Что бы она ни спела, все равно был бы провал. У нее столько хейта в соцсетях — больше только у Насти Волочковой. К сожалению, народ ее воспринимает как персону, над которой можно только ржать», — поделился мнением Лавров.

Он также считает, что не стоит сравнить Самойлову и Бузову. Ольга, несмотря на весьма спорный вокал, харизматична — умеет держаться на сцене, у нее очень много поклонников, напомнил собеседник.

Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сама Самойлова отреагировала на критику

Оксана Самойлова отреагировала на хейт предложением снимать видео под ее песню и объявила конкурс. «Снимайте видосы под звук „Мамми“. Любые переодевашки, макияжи, юмор, танцы — все, что сможете скреативить. Я буду репостить вас, и за просмотры разыграем 300 к [300 тыс. рублей]», — призвала блогер в своих соцсетях.

Двоюродная сестра Оксаны Юлия Самойлова, певица и участница Евровидения 2018 года, поделилась с NEWS.ru, что ожидала увидеть нечто большее, учитывая финансовые возможности родственницы. «Оксана слушает рэп с детства, у нее такие вкусы, и о них не спорят. Например, мой мини-альбом „Спи“ Оксана посчитала мрачным. Но я все же ожидала услышать нечто более вокальное, мелодичное — не как у Полины Гагариной, я их не сравниваю, а, может быть, ближе к Ольге Бузовой», — сказала Юлия.

Она подтвердила слова Дворцова, заявив, что Оксана не относится к своей музыкальной карьере серьезно, для нее это эксперимент — как купить новые туфли или сменить цвет волос.

«Спела — и молодец, почему бы нет? У нас и комики, и все, кому не лень, поют, это не запрещено. Уверена, что у них [у каждого исполнителя] свой слушатель найдется всегда», — резюмировала Юлия.

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