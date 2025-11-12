Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 20:19

Популярная певица дебютирует в кино, снявшись в фильме Тома Форда

Певица Адель дебютирует в кино и сыграет одну из главных ролей в фильме Форда

Певица Адель Певица Адель Фото: Armando Arorizo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица Адель впервые снимется в кино, получив одну из главных ролей в новом фильме Тома Форда «Плач к небесам», сообщает Variety. Проект станет экранизацией одноименного романа Энн Райс, автора бестселлера «Интервью с вампиром».

По информации издания, действие фильма развернется в Италии XVIII века и расскажет историю венецианского дворянина и оперного певца-кастрата, «чьи жизни неожиданно переплетаются». Форд выступит режиссером, продюсером и сценаристом ленты.

Съемки картины начнутся в январе в Лондоне и Риме с участием звездного актерского состава, включая Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Киаран Хайндс, Джордж Маккэй, Колин Ферт и другие. Премьера фильма ожидается осенью 2026 года.

Ранее британский актер Том Фелтон снова сыграл роль Драко Малфоя, но уже в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». Первый выход артиста на сцену вызвал бурные овации и аплодисменты, которые продолжались больше 30 секунд и не позволяли ему начать реплику. Он вернулся к своей детской роли впервые спустя 15 лет.

Адель
певицы
фильмы
дебют
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине развернут первую «стену дронов»
Путин и Токаев заняли места в Царской ложе Большого театра
«Первый раз слышу»: Песков о попытках вернуть граждан ЮАР из зоны СВО
Заплаканная Максакова упала на колени перед гробом Симонова
Стали известны четыре любимых фильма папы римского
Землетрясение на Кипре повредило древний христианский монастырь
Начальник пресс-службы ГУ МВД Петербурга попался на взятках за сводки
Партнер Mariott выкинул постояльцев отелей на улицу
Бортпроводника уволили после жалобы на домогательства
В Армении раскрыли, как отказ от российского зерна скажется на экономике
Популярная певица дебютирует в кино, снявшись в фильме Тома Форда
Пациент свел счеты с жизнью в больнице
Военэксперт раскрыл, почему бойцов ВСУ косит газовая гангрена
Экс-президента Грузии Саакашвили вернули из клиники в тюрьму
Взрыв в Красногорске — пострадал ребенок, иск на миллиард: что дальше
«Лишь бы угодить Западу»: что значит для Армении отказ от российского зерна
Московские компании задолжали участникам СВО 4,8 млрд рублей
Обнародовано письмо Эпштейна с пометкой, что Трамп все знал
В модном доме Balmain сменился креативный директор
«Силовики работают»: в Ялте задержали заместителя мэра
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.