Популярная певица дебютирует в кино, снявшись в фильме Тома Форда

Певица Адель впервые снимется в кино, получив одну из главных ролей в новом фильме Тома Форда «Плач к небесам», сообщает Variety. Проект станет экранизацией одноименного романа Энн Райс, автора бестселлера «Интервью с вампиром».

По информации издания, действие фильма развернется в Италии XVIII века и расскажет историю венецианского дворянина и оперного певца-кастрата, «чьи жизни неожиданно переплетаются». Форд выступит режиссером, продюсером и сценаристом ленты.

Съемки картины начнутся в январе в Лондоне и Риме с участием звездного актерского состава, включая Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Киаран Хайндс, Джордж Маккэй, Колин Ферт и другие. Премьера фильма ожидается осенью 2026 года.

