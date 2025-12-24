Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 08:00

Классные русские фильмы про Новый год: 3 истории, которые реально создают настроение, — рейтинг выше 7

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Классные русские фильмы про Новый год! Если в конце декабря хочется не «фоном», а по‑настоящему уютного кино — такого, чтобы и улыбнуться, и поверить в хорошее, — эти три российские истории отлично попадают в настроение праздников. Здесь нет лишней суеты: только зима, огоньки, немного романтики и ощущение, что Новый год умеет все расставлять по местам.

  1. «За пять минут до января» (мини‑сериал, Россия) — рейтинг «Кинопоиска» 7,5. Это вариант, когда хочется легкого новогоднего сюжета и быстро «проглотить» историю за вечер. Все крутится вокруг предновогодней гонки, совпадений и встреч, которые случаются будто бы случайно, но в итоге приводят туда, куда нужно. В ролях: Дмитрий Миллер, Наталья Рудова, Евгения Добровольская, Сергей Горобченко.
  2. «Новогодний рейс» (Россия) — рейтинг «Кинопоиска» 7,3. Идеальный выбор для тех, кто любит мелодрамы про дороги, ожидание и неожиданные повороты судьбы — особенно когда часы уже почти бьют 12. Это кино про людей, которые в обычный день прошли бы мимо друг друга, но в канун Нового года оказываются рядом и получают шанс на перемены. Роли исполняют Оксана Фандера, Светлана Ходченкова, Марат Башаров, Сергей Чонишвили.
  3. «Серебряные коньки» (Россия, 2020 год) — рейтинг «Кинопоиска» 7,8. Если хочется настоящей зимней красоты «как в открытке», выбирайте этот фильм: Петербург, лед, огни, романтика и приключение. Смотреть лучше вечером, когда за окном темно — атмосфера работает на максимум. В ролях: Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Юра Борисов.

Выбирайте по настроению: мини‑сериал — для уютного вечера, «Новогодний рейс» — для романтики, «Серебряные коньки» — для вау‑картинки и праздничной магии.

Ранее мы рассказывали, какие советские фильмы обязательно показывать современным детям и почему.

Проверено редакцией
Читайте также
Не надо никакого мяса: берем бюджетные ребра и готовим хит — вкуснятина на Новый год в чумовом соусе
Общество
Не надо никакого мяса: берем бюджетные ребра и готовим хит — вкуснятина на Новый год в чумовом соусе
Рыбка по-царски с нежной заливкой: эта запеканка покорила всю семью — шедевр из простого минтая
Общество
Рыбка по-царски с нежной заливкой: эта запеканка покорила всю семью — шедевр из простого минтая
Простая и вкусная закуска из крабовых палочек. «Ракушки» — нужны яйца и плавленый сыр, больше никакой заезженной «Мимозы»
Общество
Простая и вкусная закуска из крабовых палочек. «Ракушки» — нужны яйца и плавленый сыр, больше никакой заезженной «Мимозы»
Составлен список главных новогодних фильмов у россиян
Культура
Составлен список главных новогодних фильмов у россиян
Независимое драмеди «Маэстро» покажут в разных регионах России
Пресс-релизы
Независимое драмеди «Маэстро» покажут в разных регионах России
кино
фильмы
Новый год
просмотры
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали регион, в котором снизилось количество разводов
Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета Федерации
Эндокринолог дала советы, как избавиться от сонливости по утрам
Свищев назвал лучших спортсменов 2025 года
Военэксперт высказался о подготовке Финляндии к боевым действиям против РФ
Песков поставил Польшу на место в ее стремлении попасть в G20
В Кремле отреагировали на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Зеленского обвинили во лжи после раскрытия 20 пунктов мирного плана
Песков отказался комментировать мирный план Киева из 20 пунктов
Песков двумя словами оценил разговор Путина и Алиева
Глава управления капитального строительства Башкирии отправилась за решетку
В Кремле заявили, что США знают все ключевые параметры России по Украине
Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией
Появилось видео первых минут после взрыва с тремя погибшими в Москве
Путину доложили об итогах визита Дмитриева в США
В Московской области прошел личный прием губернатора
ЕС уличили в саботаже сделки по закупке энергоносителей у США
Таможенники задержали россиянина с необычными сувенирами из Вьетнама
Спецполк Москвы переодели после ЧП со взрывчаткой
В Госдуме оценили 20 пунктов мирного плана, озвученных Зеленским
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.